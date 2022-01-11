В ВОЗ назвали предположительную причину появления «дельтакрона»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что "дельтакрон" не представляет комбинацию двух вариантов вируса. Об этом сообщается в Twitter-профиле главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Марии ван Керкхове.

По ее словам, в ВОЗ просят не использовать наименование "дельтакрон" в дальнейшем. Также ван Керкхове предлагает не прибегать к слову "флурон", обозначающему одновременное заражение коронавирусом и гриппом.

"Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением [образца] во время секвенирования", - разъяснила эксперт ВОЗ.