https://news.day.az/world/1425331.html В ВОЗ назвали предположительную причину появления «дельтакрона»
В ВОЗ назвали предположительную причину появления «дельтакрона»
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что "дельтакрон" не представляет комбинацию двух вариантов вируса. Об этом сообщается в Twitter-профиле главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Марии ван Керкхове.
По ее словам, в ВОЗ просят не использовать наименование "дельтакрон" в дальнейшем. Также ван Керкхове предлагает не прибегать к слову "флурон", обозначающему одновременное заражение коронавирусом и гриппом.
"Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением [образца] во время секвенирования", - разъяснила эксперт ВОЗ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре