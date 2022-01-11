В Афганистане ликвидировали одного из главарей "Движения талибов Пакистана"

Один из главарей запрещенной в Пакистане экстремистской группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, "Движение талибов Пакистана") был ликвидирован на востоке Афганистана.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает в понедельник газета Dawn.

По ее данным, Халид Балти, известный также под именем Мухаммад Хурасани, в воскресенье был убит в провинции Нангархар. Подробности инцидента не приводятся.

Хурасани находился, согласно сведениям издания, в розыске в Пакистане в связи с его причастностью к ряду террористических атак, совершенных ранее боевиками ТТП на территории страны.

Террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" действует в северо-западных регионах страны и вдоль границы с Афганистаном. Ее участники выступают против пакистанского правительства и системы власти в исламской республике, стремятся к созданию в Пакистане "настоящего исламского государства".