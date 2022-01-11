https://news.day.az/world/1425337.html Скончался глава Европарламента
Скончался глава Европарламента
В Италии скончался глава Европарламента Давид Сассоли. Он умер в больнице.
Причина смерти политика пока не уточняется, сообщает Deutsche Welle.
65-летний Сассоли скончался в Авиано, где проходил лечение.
Сассоли попал в больницу 26 декабря из-за "тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы".
Чем именно болел политик, не уточняется.
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