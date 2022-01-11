Скончался глава Европарламента
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В Италии скончался глава Европарламента Давид Сассоли. Он умер в больнице.

Причина смерти политика пока не уточняется, сообщает Deutsche Welle.

65-летний Сассоли скончался в Авиано, где проходил лечение.

Сассоли попал в больницу 26 декабря из-за "тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы". 

Чем именно болел политик, не уточняется.