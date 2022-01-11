https://news.day.az/world/1425338.html Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи подтвердил запуск с территории КНДР неизвестного снаряда, сообщает Day.Az со ссылкой на "Московский комсомолец".
Уточняется, что ракета движется в сторону Японского моря.
"В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили о пуске ракеты Северной Кореей", - говорится в сообщении.
В настоящее время военные эксперты прводят анализ дополнительной информации о снаряде.
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