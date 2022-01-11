США побили мировой рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

По данным на 10 января, в США выявлено более 1,13 млн случаев COVID-19 за сутки - это новый мировой рекорд, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За прошедшие сутки число госпитализированных с COVID-19 составило 135,5 тыс. человек, что превышает рекорд января прошлого года в 132 051 человек.

"Смертность составляет в среднем 1700 человек в день, по сравнению с примерно 1400 в последние дни - в пределах, наблюдавшихся ранее этой зимой", - говорится в сообщении.

По информации агентства, не все штаты страны успели опубликовать данные по заболеваемости за минувшие сутки, и окончательная цифра, вероятнее всего, будет еще выше.

Среднее число новых случаев за семь дней утроилось за две недели и достигло более 700 000 новых случаев ежедневно.

Предыдущий рекорд составлял 1,03 миллиона случаев 3 января. Это связано с распространением отличающегося высокой контагиозностью штамма "омикрон".

Согласно данным университета Джона Хопкинса, в США число заболевших COVID-19 превысило 60 млн человек.