Власти Японии собирают экстренное заседание после запуска ракеты КНДР

Правительство Японии созвало экстренное заседание группы реагирования после запуска Северной Кореей второй ракеты за неделю. Об этом во вторник, 11 января, сообщает NHK, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Заседание группы, включающей представителей различных министерств и ведомств, было созвано в экстренном порядке в офисе премьер-министра.

Ранее правительство Японии заявило, что Северная Корея произвела запуск объекта, возможно, являющегося баллистической ракетой.

Как отмечается, это произошло менее чем через неделю после предыдущего ракетного запуска с территории КНДР. Он был осуществлен в восточном направлении в минувшую среду. По информации минобороны Японии, ракета достигла максимальной высоты примерно в 50 километров и могла пролететь 500 километров по нормальной траектории.

Предположительно, она упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии.