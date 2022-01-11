https://news.day.az/world/1425397.html Разбился cамолет ВВС Южной Кореи
Разбился cамолет ВВС Южной Кореи
Истребитель F-5 ВВС Республики Корея потерпел крушение во вторник в провинции Кёнгидо. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, самолет разбился о горный склон в городе Хвасон.
Причины произошедшего не приводятся. На борту самолета был только его пилот. Информации о том, выжил ли он, пока также нет, уточняет Yonhap.
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