Последствия погромов в Алматы показали на видео

Корреспондент "Известий" показал на видео последствия массовых беспорядков, которые происходили в Алматы 5 и 6 января. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, на представленных кадрах видно, что многие дома остались без стекол и дверей.

Сейчас последствия погромов старательно устраняют рабочие, на долю которых выпало немало работы.

При этом на дорогах Алматы царит оживление - там уже довольно много машин. Город потихоньку возвращается к привычной жизни.

Тем не менее все последствия погромов будут устранены еще весьма нескоро.

Участники беспорядков в Казахстане блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, совершили нападения на силовиков и завладели их оружием, а также штурмовали административные здания, СИЗО. В нападениях стал прослеживаться почерк исламистских радикалов - некоторые силовики были обезглавлены. Также стали действовать мародеры - они громили витрины магазинов и банков, пытались завладеть деньгами и ювелирными драгоценностями. Наиболее сложной была признана ситуация в Алматы. Утром 6 января военные и полицейские приступили к антитеррористической операции против бандитов.