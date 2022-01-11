https://news.day.az/world/1425465.html Почти 10 тысяч человек задержаны после беспорядков в Казахстане
Почти 10 тысяч человек задержаны после беспорядков в Казахстане
МВД Казахстана сообщило о задержании почти 10 тысяч подозреваемых в участии в массовых беспорядках.
По последним данным, их уже 9900 человек.
Эти данные приводятся в официальном правительственном телеграм-канале Казахстана, передает Day.Az.
"9900 человек задержано правоохранителями. Полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли пистолет Макарова (1 ед.) и магазины к нему без патронов, 1 бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ 35", - сообщили власти страны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре