Почти 10 тысяч человек задержаны после беспорядков в Казахстане

МВД Казахстана сообщило о задержании почти 10 тысяч подозреваемых в участии в массовых беспорядках.

По последним данным, их уже 9900 человек.

Эти данные приводятся в официальном правительственном телеграм-канале Казахстана, передает Day.Az.

"9900 человек задержано правоохранителями. Полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли пистолет Макарова (1 ед.) и магазины к нему без патронов, 1 бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ 35", - сообщили власти страны.