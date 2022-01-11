В России протестировали беспилотные такси

Стало известно, где в России можно будет прокатиться на беспилотном такси. Уже в начале этого года машины без водителей появятся на улицах Москвы, в Сколкове, в казанском Иннополисе и в Сочи на территории центра Сириус, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Для этого в регионах будет временно установлен специальный правовой режим. Именно законодательные ограничения долгое время не давали приступить к полномасштабному тестированию.

Беспилотные машины ездили по улицам столицы и раньше, но за рулем каждой сидел водитель, который должен был в случае опасности взять управление на себя.