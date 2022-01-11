В Китае включили искусственное солнце

Появились кадры разрушительного землетрясения, после которого обвалилась часть китайской стены. При этом подземным колебаниям предшествовала яркая вспышка, похожая на взрыв - видно, как здания и даже земля на горизонте сильно дрожат, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

И в природное происхождение произошедшего сейчас в стране мало кто верит. Ранее в этой же провинции учёные в качестве эксперимента запустили на максимальной мощности термоядерный реактор, и добились температуры в 70 миллионов градусов по Цельсию.

Это в 5 раз горячее, чем на поверхности Солнца. Теперь, к этим испытаниям очень много вопросов. Местные жители всерьёз обеспокоены тем, что происходит на суперсекретной базе в горах.