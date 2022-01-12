В Азии может начаться новый энергокризис

В 2022 году в Азии может начаться угольный кризис из-за дефицита ресурса на рынке. Об этом "Российской газете" сообщили эксперты энергорынка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Индонезия до конца января запретила отгрузки угля за границу ради обеспечения внутреннего рынка. Если запрет будет продлен и начнутся морозы, то в Азии может начаться энергетический кризис ничуть не слабее европейского.

"Ситуация может привести к дефициту угля в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и к росту мировых цен на уголь, но краткосрочному", - считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

По словам советника отдела по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Дмитрия Федоренко, от поставок угля из Индонезии зависит большинство экономик АТР.

Он считает, что в мировом масштабе рост цен на уголь спровоцирует подорожание других энергоресурсов. Увеличение спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии вызовет реакцию в Европе, где и так высокие цены на газ.

Федоренко отметил, что в Китае, Индии и Южной Корее уголь занимает наибольшую долю в генерации электроэнергии и необходимой ему замены на энергорынках в этих странах сейчас нет.

По мнению Андрианова, кризис с поставками угля из Индонезии может стать хорошим козырем для России при переговорах о строительстве в Китай нового газопровода "Сила Сибири - 2".

В начале января глава INES (ассоциация немецких операторов систем хранения газа и водорода) Себастьян Блешке сообщил, что хранилища в Европе заполнены, в среднем, только на 56%. Поскольку впереди два самых холодных зимних месяца, есть опасения, что в Европе в 2022 году может закончиться газ, отметил он.