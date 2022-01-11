Европейский регулятор признал производственные стандарты «Спутника V»

Специалисты Европейского медицинского агентства (ЕМА) признали производственные стандарты вакцины "Спутник V". Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение", - рассказал он.

Логунов также отметил, что в дальнейшем важно гармонизировать стандарты производства Евросоюза, России и Китая.