Европейские власти усложняют жизнь непривитым

В Италии с понедельника жизнь непривитых от Covid-19 серьёзно усложнилась. Отныне они не могут посещать рестораны, кинотеатры, бассейны и спортивные клубы. Более того, им закрыт доступ ко всем видам общественного транспорта, кроме школьных автобусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, за минувшие сутки в Италии зарегистрировали 100 тысяч новых случаев заражения, нагрузка на реанимационные отделения растёт. Премьер-министр Марио Драги на пресс-конференции напрямую связал создавшуюся в обществе напряжённость с теми, кто отказывается прививаться.

"У невакцинированных больше шансов заболеть Covid-19, тяжёлыми формами. Поэтому одна из целей этой пресс-конференции - призвать всех итальянцев, которые еще не сделали прививку, решиться наконец на это", - заявил итальянский премьер.

На северо-западе Румынии , как и в целом по стране,за выходные число инфицированных выросло вдвое. Город Клуж-Напока объявлен "красной зоной": в местных отделениях интенсивной терапии осталось лишь 15 койкомест. Власти мобилизовали десятки других медицинских учреждений, куда будут направляться пациенты с лёгкими симптомами Covid-19, чтобы не перегружать главные больницы.

Со вторника и на две недели ресторанам и спортивным залы должны сократить приём посетителей на две трети.

Исландия начала вакцинацию детей от 5 до 11 лет. В стране с населением в 366 тысяч человеккаждый день фиксируется по тысяче заражений. Арни Сигурдур Ингасон привёл в центр вакцинации в Рейкьявике двух младших детей.

"У нас была продолжительная дискуссия по этому поводу. Их старшему брату уже сделали прививку. Для меня, как и для него, вакцинация не стала чем-то из ряда вон выходящим...", - говорит Агни Сигурдур Игнасон, отец привитых от Covid-19 детей.

И наконец, власти Швеции, в связи с резким ростом числа заражений и нагрузкой на больницы, со среды ужесточают меры. Граждан призывают перейти на удалённую работу, бары и рестораны будут закрываться в 23.00 часа. Санитарный пропуск станет обязательным для участия в массовых мероприятиях в закрытых помещениях, максимальное количество участников - 500.