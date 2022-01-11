Операторы связи заблокировали полезную функцию смартфонов iPhone
Европейские операторы связи решили заблокировать внедрение полезной функции от Apple под названием Private Relay ("Частный узел"). Как сообщает The Telegraph, сервис позволяет пользователям просматривать любые сайты, даже запрещенные местными регуляторами, в браузере Safari, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Private Relay также шифрует весь трафик в браузере Safari на iOS-устройствах и не позволяет провайдеру отследить IP-адрес смартфона. В настоящее время функция доступна в тестовом режиме в iOS 15. По данным издания, пользователи из европейских стран начали публиковать в интернете скриншоты с сообщением, что их оператор сотовой связи заблокировал данную возможность.
По мнению операторов, аналог VPN-сервиса от Apple способен подорвать "европейский цифровой суверенитет". С таким мнением выступили представители Vodafone, Telefonica, Orange и T-Mobile.
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