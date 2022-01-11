В Австрии введут обязательную вакцинацию от COVID-19

Канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил намерение правительства страны ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 в феврале 2022 года. Об этом он заявил в интервью Австрийскому агентству печати, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава Австрии добавил, что после некоторых доработок законопроект скоро будет представлен в финальном варианте.

"Серьезные возражения теперь будут рассмотрены и, при необходимости, включены. С моей точки зрения, необходимость обязательной вакцинации сомнений не вызывает", - сказал Нехаммер.

Правительство Австрии ранее сообщило о плане введения обязательной вакцинации от коронавируса с февраля 2022 года. Это вызвало массовые акции протеста гражданского общества против принудительной вакцинации.