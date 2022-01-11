Более 50% европейцев заразятся "омикроном"

Более 50% населения Европы заразится штаммом коронавируса "омикрон" в ближайшие 6-8 недель. Об этом сообщил глава есропейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он отметил, что на данный момент 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания "омикроном". По словам Клюге, этот вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

"Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения (Европейского) региона будет инфицировано "омикроном" в ближайшие 6-8 недель", - сказал глава европейского отделения ВОЗ на пресс-конференции.