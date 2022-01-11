https://news.day.az/world/1425586.html ВОЗ ждет предоставления Турцией информации об эффективности «TURKOVAC»
ВОЗ ждет предоставления Турцией информации об эффективности «TURKOVAC»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила инициативу Турции в связи с вакциной и выразила признательность за это.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал региональный советник ВОЗ Сиддхартха Датт.
"Шаги по проведению исследований странами в связи с вакциной против COVID-19, разработкой вакцины заслуживают одобрения. Выражаем признательность за это Турции и другим странам, проводящим работу в этом направлении. Мы знаем, что Турция проводит испытания вакцины "TURKOVAC" и ждем от этой страны предоставления в ВОЗ информации об эффективности и безопасности вакцины", - подчеркнул представитель ВОЗ.
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