ВОЗ ждет предоставления Турцией информации об эффективности «TURKOVAC»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила инициативу Турции в связи с вакциной и выразила признательность за это.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал региональный советник ВОЗ Сиддхартха Датт.

"Шаги по проведению исследований странами в связи с вакциной против COVID-19, разработкой вакцины заслуживают одобрения. Выражаем признательность за это Турции и другим странам, проводящим работу в этом направлении. Мы знаем, что Турция проводит испытания вакцины "TURKOVAC" и ждем от этой страны предоставления в ВОЗ информации об эффективности и безопасности вакцины", - подчеркнул представитель ВОЗ.