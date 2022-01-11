"Омикрон" стал преобладающим в Бразилии

Штамм "омикрон" коронавируса, отличающийся более высокой заразностью, теперь доминирует на территории Бразилии, заявил во вторник глава Минздрава страны Марселу Кейрога, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Он уже стал доминирующим вариантом (вируса - ИФ) в Бразилии, мы видим рост количества случаев", - приводит издание The Guardian слова министра.

При этом Кейрога отметил, что бразильские власти не ожидают роста уровня госпитализаций и летальных исходов, и в качестве причины такого прогноза сослался на программу вакцинации в Бразилии.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Бразилии COVID-19 заразились свыше 22,5 млн человек, более 620 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели свыше 21,6 млн человек. Бразилия занимает третье место среди стран мира по количеству случаев заражения и второе место - по количеству смертей среди инфицированных COVID-19.