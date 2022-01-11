Страшное ДТП в Танзании

По меньшей мере 14 человек, включая шестерых журналистов, погибли во вторник на севере Танзании в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила танзанийская газета The Citizen со ссылкой главу отделения полиции округа Бусеге Габриэля Закариа.

По его словам, журналисты совершали ознакомительную поездку по области Симийю, когда их машина столкнулась с микроавтобусом. На месте погибли 11 человек, еще трое умерли в больнице.

Свои соболезнования уже выразила президент Танзании Самия Сулуху Хасан. "Я потрясена гибелью 14 человек, в том числе шестерых журналистов", - отметила она в Twitter.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств случившегося. На месте ДТП работает бригада специалистов.