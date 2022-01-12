В России у девушки пропал разбитый автомобиль, пока она лежала в коме после ДТП

В Екатеринбурге с места ДТП пропал разбитый Hyundai Solaris, пока его хозяйка лежала в коме после аварии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В результате ДТП с автобусом Юлия Тумашова, которая находилась за рулем синего Hyundai, получила тяжелые травмы, в том числе сотрясение головного мозга, ушиб ребер, грудной клетки и легких, а также разрыв брюшной полости. Девушка провела Новый год в коме и очнулась в первых числах января, пока ее искали родные и близкие. С 28 декабря разбитый автомобиль Тумашовой стоял на краю обочины рядом с местом ДТП.

Когда девушка пришла в себя, выяснилось, что до нее множество раз пытались дозвониться авторазборщики. 2 января машина с места аварии пропала. На штрафстоянках обнаружить автомобиль не удалось. В ГИБДД заявили, что не передавали машину на временное хранение, а посторонние люди не могли ее эвакуировать без регистрационного свидетельства.​

Тумашова обратилась в полицию с заявлением об угоне, ее друзья пытаются получить записи камер наружного​ видеонаблюдения от расположенных поблизости автосалонов. Хозяйка разбитой машины предполагает, что неизвестные уже разобрали автомобиль на зачасти.