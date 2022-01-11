В России «омикрон» выявили у шестимесячного младенца

Штамм COVID-19 "омикрон" был обнаружен у женщины и шестимесячного ребенка из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Роспотребнадзора по региону Евгения Ковалева, передает Day.Az.

При этом выяснилось, что подтвержденные случаи "омикрона" были незавозными.

"Хочу проинформировать штаб о выявлении ростовским противочумным институтом при секвенировании биоматериала от шестимесячного ребенка и женщины из города Ростова-на-Дону нового коронавируса, относящегося к геноварианту "омикрон", - объяснил Ковалев.

Как установлено, ни сами заболевшие, ни члены их семьи, ни близкие не выезжали за границу.

"Следовательно геновариант нового коронавируса "омикрон" уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками", - обратил внимание глава ведомства.