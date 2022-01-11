Посол США в РФ считает продуктивными состоявшиеся в Женеве консультации по безопасности

Посол США в России Джон Салливан отметил продуктивность прошедших 10 января в Женеве российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дискуссия [в Женеве] развернулась вокруг вопросов, некоторые из которых ранее не были охвачены в процессе обсуждения, ведущегося в рамках диалога по стратегической стабильности. Но, как я и сказал, это была продуктивная дискуссия", - сказал он в интервью телеканалу "Дождь".

Салливан также заявил, что принцип принятия новых стран в НАТО не может быть пересмотрен.

"Пересмотрен? Нет, это принцип, который прошел проверку временем с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор", - заявил он.