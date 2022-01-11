Meta отложила дату возвращения сотрудников в офис и требует от них ревакцинации

Американская компания Meta, ранее именовавшаяся Facebook, отложила возвращение своих сотрудников в офис и будет требовать от них прохождения повторной вакцинации от коронавируса бустерной дозой. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента по управлению персоналом компании Джанель Гейл, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сосредоточены на том, чтобы у наших сотрудников по-прежнему был выбор, откуда им работать, учитывая текущую ситуацию с COVID-19", - приводит слова Гейл агентство. По ее словам, сотрудники Meta могут запросить удаленную работу на постоянной основе или подать заявку на продление, чтобы продолжить трудиться на дому в течение следующих 3-5 месяцев. Гейл добавила, что персонал компании планировалось вернуть на работу в офисе с 28 марта.

Ранее компания намеревалась открыть свои офисы в США к концу текущего месяца. Сотрудники Meta работают удаленно с марта 2020 года. Основатель и глава компании Марк Цукерберг заявил в 2020 году, что, как он ожидает, до 50% сотрудников Meta будут работать удаленно в течение следующих 5-10 лет.