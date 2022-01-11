https://news.day.az/world/1425726.html Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022 год
Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022 год
Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2022 году с $70,05 до $74,95 за баррель.
Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Кроме того, Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2022 году на 50 тыс. баррелей - до 11,8 млн баррелей в сутки.
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