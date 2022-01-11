Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022 год

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2022 году с $70,05 до $74,95 за баррель.

Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2022 году на 50 тыс. баррелей - до 11,8 млн баррелей в сутки.