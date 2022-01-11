Бустеры от коронавируса могут начать вводить каждый год

Европейское агентство лекарственных средств (ЕMA) не исключает, что бустерные прививки от коронавируса придется делать каждый год. Об этом заявил во вторник на брифинге глава департамента ЕMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Существуют две обеспокоенности, если мы будем вводить бустеры слишком часто, скажем, каждые четыре месяца, - отметил он. - В конечном счете мы можем столкнуться с проблемой иммунного ответа, то есть иммунный ответ будет не настолько хорошим, как хотелось бы. Мы должны быть осторожны, чтобы не перегружать иммунную систему". "И конечно, во-вторых, существует риск того, что население просто устанет от постоянного введения бустеров", - добавил специалист.

"Поэтому мы должны начать задумываться о введении бустеров с большим промежутком времени, - подчеркнул Кавалери. - При идеальном раскладе, если мы говорим об эндемическом сценарии, бустеры должны вводиться раз в год с началом холодов в каждом из полушарий так же, как мы это делаем с вакцинами от гриппа".