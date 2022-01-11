Гутерриш глубоко обеспокоен новыми ракетными испытаниями КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о ракетных испытаниях КНДР и призывает Пхеньян выполнять свои международные обязательства и вступить в переговоры по ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы видели [сообщения] о запуске, очень обеспокоены. Генеральный секретарь ООН очень обеспокоен последним развитием событий, подтверждает свой призыв к руководству КНДР полностью выполнять свои международные обязательства, все соответствующие резолюции СБ ООН и возобновить переговоры с заинтересованными сторонами по ситуации на Корейском полуострове", - сказал Дюжаррик.

"Мы убеждены, что дипломатическое взаимодействие является единственным путем достичь устойчивого мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил представитель генсекретаря ООН.

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Это могло произойти в ходе зимних военных учений.

Совет Безопасности ООН 10 января по запросу западных стран обсуждал ситуацию, связанную с проведением 5 января Пхеньяном испытаний, как предполагается, гиперзвуковой ракеты.