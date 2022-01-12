Фламинго в мире серых голубей: американка вышла замуж за розовый цвет

Американка Киттен Кей Сера вышла замуж за розовый цвет. Об этом пишет "Ридус", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам 57-летней женщины, она влюбилась в розовый, когда праздновала свое 20-летие. С тех пор Киттен носит только ярко-розовую одежду и покупает себе вещи исключительного этого цвета.

Церемония бракосочетания прошла в Лас-Вегасе. Невеста приехала на розовом автомобиле в нежно-розовом свадебном платье, гости тоже выбрали себе наряды в розовых тонах. Украшения и блюда также были этого цвета.

В конце церемонии женщина поцеловала картон своего любимого оттенка и надела на палец кольцо с розовым камнем от ювелирной компании Harry Winston.

Саму идею бракосочетания с цветом женщине подсказал подросток два года назад, он предложил ей выйти замуж за розовый, раз она так его любит. После недолгих размышлений Кей Сера решила узаконить отношения с цветом.

"Мне нравится говорить, что я - розовый фламинго в мире, полном серых голубей. Когда я иду по оживленной улице во время утренней поездки на работу, все одеты в серое и черное. В них нет индивидуальности. И все они думают, что сумасшедшая - это я", - отметила женщина.