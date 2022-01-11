Главного инфекциониста США заподозрили в сокрытии данных о происхождении COVID-19

Республиканцы из Палаты представителей Конгресса США заподозрили главного инфекциониста страны Энтони Фаучи в сокрытии информации, связанной с теорией о лабораторном происхождении коронавируса. Письмо с таким содержанием конгрессмены отправили во вторник министру здравоохранения и социальных служб страны Хавьеру Бесерре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы запрашиваем проведение беседы с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Выдержки из электронных писем свидетельствуют, что Фаучи был предупрежден о возможности лабораторной утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии и возможности того, что вирус подвергался искусственным генетическим изменениям", - написано в письме республиканцев Джеймса Комера из комитета по надзору и реформам и Джима Джордана из комитета по делам юстиции Палаты представителей.

"Необходимо установить, была ли информация доложена остальному правительству и могла ли она изменить подход США к пандемии", - пояснили необходимость подобной беседы конгрессмены. К письму приложены, как утверждается, выдержки из электронных писем Фаучи, датированных началом февраля 2020 года.

По мнению республиканцев, 1 февраля Фаучи обсуждал версию о лабораторном происхождении коронавируса с другими учеными, однако неясно, "доложил ли он о таких предупреждениях вышестоящим органам". Кроме того, конгрессмены подозревают, что Фаучи в качестве научного редактора мог оказать влияние на авторов одной из статей 2020 года о происхождении вируса с тем, чтобы они отказались от теории о лабораторной утечке.

Кроме того, конгрессмены обращают внимание на организацию EcoHealth, которая сотрудничала с Уханьским институтом вирусологии. По их информации, EcoHealth и Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США якобы работали над неким "планом по обходу моратория на проведение экспериментов, направленных на приобретение новых функций". "Этот план, разработанный EcoHealth и одобренный институтом, позволил EcoHealth проводить опасные эксперименты над новыми коронавирусами летучих мышей практически без надзора, которые в ином случае были бы заблокированы мораторием", - утверждают республиканцы. Они поясняют, что институт, возглавляемый Фаучи, финансировал EcoHealth, а Уханьский институт вирусологии получал гранты от EcoHealth.