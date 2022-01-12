В столице Аргентины произошло массовое отключение электричества

Несколько районов аргентинской столицы во вторник остались без электричества из-за перегрузки сети вследствие жары. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, нарушена работа светофоров, наблюдаются перебои с мобильной связью.

По данным газеты La Nación, без света остались более 700 тыс. жителей. Страница государственного регулятора, на которой публикуется соответствующая информация, сейчас недоступна.

По данным газеты, из-за отключения электричества были вынуждены прервать работу центры по тестированию и вакцинации от коронавируса.

Перебои начались после того, как температура воздуха в столице поднялась выше 34 градусов. По данным на 15:40 (22:40 по бакинскому времени), в городе 37 градусов жары.