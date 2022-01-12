Пожилые американцы массово гибнут от передозировки опиатами

Медики выяснили, что за последние два десятка лет пожилые жители США стали гибнуть от передозировки опиатами в 18 раз чаще. Особенно это касается мужчин африканского и европейского происхождения. Результаты исследования опубликовал научный журнал JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Считается, что жертвами наркотиков становятся в основном молодые люди. Проведенные нами наблюдения показывают, что эпидемия опиатной наркомании стремительно разрастается и среди пожилых жителей Соединенных Штатов", - отметила Мэриэнн Мейсон, доцент Северо-Западного университета в Чикаго и один из авторов исследования.

Эпидемия героиновой наркомании началась в США еще в 1990-е годы после начала массовых продаж анальгетиков на базе опиатов. На рубеже веков этот тренд раскрыли активисты, в результате чего оборот наркотических обезболивающих был ограничен. Это привело к появлению нелегального рынка опиатов и к массовому распространению синтетических наркотиков, таких как фентанил.

Их появление усугубило ситуацию и привело к резкому росту числа смертей от передозировок. Только за прошлый год от передозировки опиатами умерло свыше 100 тыс. американцев, а за последние десять лет от них умерло свыше 600 тыс. граждан США. По данным Национальных институтов здоровья США, общее число опиатных наркоманов в США превышает 10 млн. человек.

Мейсон и ее коллеги обнаружили, что за последние два десятка лет число смертей от передозировок опиатами росло не только среди американской молодежи, но и пожилых людей в возрасте от 55 лет и старше. Ученые пришли к такому выводу в результате анализа данных, которые собирали социальные и медицинские службы всех штатов США в промежутке между 1999 и 2020 годами.

За это время в США от передозировки тяжелыми наркотиками умерло свыше 79 тысяч пожилых граждан, причем подавляющее большинство из них погибло в последние десять лет. Для сравнения, в 1999 году от опиатов умерло около пяти сотен американцев в преклонном возрасте, тогда как в 2019 году передозировка наркотиками унесла жизни свыше десяти тысяч американских пенсионеров, что более чем в 18 раз выше показателей начала столетия.

Эти тенденции, как отмечают ученые, затронули все возрастные, половые и расово-этнические категории населения. Однако особенно сильно они проявляются среди пожилых мужчин афроамериканского происхождения, а также потомков выходцев из Европы. В первом случае, частота передозировок опиатами выросла почти в 20 раз, а во втором - примерно в семь-восемь раз.

Как предполагают Мейсон и ее коллеги, подобная тенденция ускользнула от внимания врачей, поскольку это не укладывается в стереотипные представления о поведении, привычках и типичных причинах смерти пожилых людей. Последующее изучение данных и новые наблюдения за пациентами позволят раскрыть причины столь быстрого роста числа пожилых наркозависимых, подытожили ученые.