Китайская компания выплатит сотрудникам $14 тыс. за рождение третьего ребенка

Китайская компания-производитель кормов для животных Dabeinong Technology Group приняла решение выплатить своим работникам пособие в размере $14 тыс. за рождение третьего ребенка. Об этом сообщил информационный ресурс "Ицай глобал", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Dabeinong Technology Group выплатит своим сотрудникам $4,7 тыс. за рождение первенца, $9,4 тыс. - за рождение второго ребенка и $14 тыс. - за рождение третьего ребенка. Пособия начали выплачиваться с 1 января.

Компания также предлагает дополнительный отпуск по уходу за ребенком сверх установленного законом трехмесячного декретного отпуска.

В Dabeinong Technology Group работает более 20 тыс. человек.

Подчеркивается, что данное решение руководства компании связано с усилиями китайских властей по стимуляции рождаемости в стране.

С середины 1970-х годов в КНР проводился жесткий курс на ограничение рождаемости. За некоторыми исключениями, семьям было разрешено иметь лишь одного ребенка. Однако из-за вызванного сокращением рождаемости стремительного старения населения страны китайские власти с 2008-2009 годов разрешили иметь двух детей семейным парам, где оба из супругов были единственными детьми у своих родителей. 1 января 2016 года в КНР в силу вступил закон, разрешающий всем китайским семьям иметь двоих детей. По итогам 2020 года в стране было зарегистрировано 10,035 млн новорожденных, что стало самым низким показателем с основания КНР в 1949 году.