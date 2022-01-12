ВОЗ поддержала обновление существующих вакцин от коронавируса и создание новых

Техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по составу вакцины от коронавируса сочла необходимой разработку дополнительных препаратов для профилактики коронавируса и его распространения. Об этом сообщается в заявлении группы, опубликованном на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"До тех пор, пока такие препараты не будут доступны, а также по мере развития вируса SARS-CoV-2 может потребоваться обновление состава существующих вакцин против COVID-19", - указано в сообщении.

Группа отмечает, что для соответствия критериям ВОЗ препараты должны основываться на штаммах, генетически и антигенно близких к циркулирующему в настоящее время варианту коронавируса.