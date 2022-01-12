Невеста отстригла волосы во время свадьбы и вызвала споры в сети

Жительница США решила сменить имидж во время церемонии бракосочетания и вызвала споры среди пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных в сети кадрах невеста Алисса Уэлч (Alyssa Welch) показала процесс своего преображения. Подруга девушки Стефани Ли (Stephanie Lee) надела на нее защитную накидку и отрезала несколько сантиметров волос. Уэлч объяснила, что

стрижкой заменила традицию, согласно которой виновница торжества меняет пышное свадебное платье на более удобный наряд.

Ролик стал вирусным и набрал пять миллионов просмотров и 461,3 тысячи лайков. Пользователи сети неоднозначно отнеслись к поступку невесты. Некоторые раскритиковали юзершу в комментариях под публикацией. "Я не вижу в этом никакого смысла", "Твой муж даже не заметит разницы", "Что только люди не выдумают. Теперь весь пол в волосах", "Это поведение наивных детей", "И что это значит? Думаешь, теперь у тебя настанет новая жизнь? Не свадьба, а цирк какой-то", - высказывались они.

Однако другие положительно оценили действия героини ролика: "Это очень трогательно и символично!", "Я расплакалась", "Я тоже делала так на своей свадьбе. Это помогает вступить в новую жизнь без груза прошлых лет", "Я поддерживаю тебя, очень хорошая традиция", "Я так за тебя рада, поздравляю! Ты выглядишь счастливой", - писали комментаторы.