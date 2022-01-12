В США разбился вертолет скорой помощи

Вертолет скорой помощи разбился во вторник в городе Дрексел-Хилл (штат Пенсильвания). Как сообщил телеканал CBS Philly, в результате пострадали четыре человека, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, инцидент произошел около 13:00 (22:00 по бакинскому времени). Вертолет с младенцем на борту направлялся в детскую больницу города Филадельфия из штата Мэриленд. Все четверо находившихся на борту людей получили травмы, им удалось самостоятельно выбраться из вертолета, их жизнь вне опасности.

На место оперативно прибыли около 30 пожарных и семь медработников. Национальный совет по безопасности на транспорте США проведет проверку для установления причины произошедшего.