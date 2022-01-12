Мировой экономике пообещали мрачное будущее

Эксперты Всемирного банка пообещали мировой экономике мрачное будущее, поскольку последствия пандемии COVID-19 продолжают отрицательно сказываться на восстановлении, особенно в бедных странах. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По оценкам аналитиков, в 2022-м глобальный рост ВВП замедлится до 4,1 процента, а в 2023-м - до 3,2 процента. Такую тенденцию объясняют угрозой масштабного распространения коронавируса, растущей инфляцией и свертыванием государственных программ поддержки. При этом, отметили во Всемирном банке, разнонаправленное восстановление экономик затрудняет сотрудничество стран в решении глобальных проблем, таких как изменение климата.

Движущей силой глобального спада является Китай, где темпы роста, как ожидается, снизятся до 8 до 5,1 процента, и США, где прогнозируется рост на 3,7 процента в этом году по сравнению с 5,6 процента в 2021 году. В еврозоне рост замедлится с 5,2 до 4,2 процента, прогнозирует банк.

В недавнем отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что наиболее серьезным вызовом для общества на данный момент остается экономический застой, спровоцированный волнами COVID-19. В ВЭФ считают, что объем мирового ВВП к 2024 году уменьшится на 2,3 процента по сравнению с допандемийным показателем. Эксперты опасаются, что мировая экономика может расколоться на части вследствие дисбаланса на рынке труда и растущего неравенства в сфере образования.