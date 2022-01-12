К концу 2022 года цена биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов за монету. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса JPMorgan Chase, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рост до 100 тысяч долларов пообещали 5 процентов участников опроса, еще 40 процентов респондентов уверены, что потолком для самой популярной клиптовалюты станет уровень в 60 тысяч долларов. В свою очередь стратег банка Николаос Панигирцоглу считает, что справедливая цена криптовалюты сейчас составляет от 35 до 73 тысяч долларов.

Своего пика в 69 тысяч долларов биткоин достиг в ноябре 2021-го, с тех пор криптовалюта потеряла почти 40 процентов стоимости. Резкое падение криптовалюты произошло в январе 2022-го на фоне событий в Казахстане. Во время акций протеста там отключили интернет, а страна до недавнего времени являлась второй в мире по объемам майнинга. Также на падении курса сказались новости из США: Федеральная резервная система (ФРС) объявила о готовности повышать процентную ставку быстрее и начать делать это раньше.