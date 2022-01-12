США готовы обсудить членство в НАТО еще с двумя странами

Власти США готовы будут обсудить с Финляндией и Швецией возможность их вступления в НАТО, как только эти страны изъявят соответствующее желание. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила во вторник, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Полагаю, пять администраций [США], в которых я работала, всегда говорили Финляндии и Швеции: "В любое время, когда вы захотите обсудить с нами [ваше] членство [в альянсе], мы готовы это сделать", - сказала она.

При этом Нуланд подчеркнула, что Финляндии и Швеция, как и любая другая страна, выразившая желание вступить в НАТО, будут оцениваться "по высоким стандартам" альянса. "Очевидно, что они давно создали стабильные демократии, так что этот разговор будет немного другим, чем со странами, которые находятся в состоянии перехода к демократической системе и имеют дело с серьезными проблемами - коррупцией, [сложными] экономическими реформами, [низкой] стабильностью демократии", - пояснила замгоссекретаря США

Швеция и Финляндия не являются членами НАТО и работают с этой организацией в статусе государств-партнеров.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции в понедельник отмечала, что правительство страны не намерено менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО. Глава финского Минобороны Антти Кайкконен в воскресенье заявлял телекомпании Yle, что Финляндия должна иметь возможность сохранять пространство для движения в отношении НАТО. В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинистё ранее указал, что его страна в сфере внешней политики и политики безопасности остается стабильной, это касается и сохранения возможности подать заявку на присоединение к НАТО, что обозначено в политической повестке правительства.