Сильные ливни в Бразилии, есть погибшие

По меньшей мере 10 человек погибли за минувшие сутки от последствий ливневых дождей в юго-восточном штате Минас-Жерайс. Об этом сообщает портал UOL со ссылкой на спасателей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, общее число жертв стихии с момента начала в регионе 1 октября влажного сезона выросло до 19. Около 3,5 тыс. человек остались без крова, почти 14 тыс. были эвакуированы. Из-за ливней, паводков и селей перекрыты 112 трасс на всей территории штата.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях страны в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана. В январе 2020 года в результате удара стихии погибли 66 человек на юго-востоке страны.