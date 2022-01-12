КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты

КНДР во вторник провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты.

Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1 000 км и точно поразила цель.