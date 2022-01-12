https://news.day.az/world/1425774.html КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты
КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты
КНДР во вторник провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты.
Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно его сведениям, испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1 000 км и точно поразила цель.
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