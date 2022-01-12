США приветствуют заявление Токаева о выводе сил ОДКБ из Казахстана

США приветствуют объявление о выполнении миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) своей миссии в Казахстане и призывают контингент оперативно покинуть республику, как того просят власти этой страны.

Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы приветствуем сообщения об успокоении [ситуации] в Алматы. Мы также приветствуем объявление президента [Казахстана Касым-Жомарта] Токаева о том, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности выполнили свою миссию, - сказал он. - До тех пор, пока этот процесс не завершен, пока миротворческие силы не выведены, мы продолжаем призывать все миротворческие силы соблюдать международные права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть страну, как того запросил Казахстан".