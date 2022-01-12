"Омикрон" может привести к окончанию пандемии

Распространение варианта омикрон подталкивает Covid к тому, чтобы стать эндемическим заболеванием, с которым человечество может жить, однако пока он остается пандемией.

Об этом заявил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам, подчеркнув, что долгосрочная стратегия борьбы с коронавирусом не должна основываться на постоянных и частых бустерных прививках.

Эксперты ЕМА предупреждают, что при частом применении бустерных прививок у населения могут возникнуть проблемы с иммунным ответом. Специалисты ВОЗ говорят, что ближайшие месяцы в Европе будут тяжелыми.

За первую неделю наступившего года в Европе было зарегистрировано более 7 миллионов новых случаев заболевания Covid-19, причем за двухнедельный период заболеваемость выросла более чем в два раза. Штамм омикрон быстро стал доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканы.