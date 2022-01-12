Ежегодный фестиваль вуду в Африке

В Бенине прошел ежегодный фестиваль вуду - религии, последователи которой почитают богов и духов природы, а также своих умерших предков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в городе Вида, на берегу Атлантического океана, собрались около 40 верующих в белых одеждах, украшенных жемчугом. По их словам, этот пляж - сердце фестиваля. Здесь участники церемонии поклоняются богине воды по имени Мами Вата, которая живет в море и одаривает людей богатством, здоровьем и красотой. Большинство пришедших на празднование - женщины.

Религия вуду берет начало в западно-африканском королевстве Дагомея, располагавшемся на территории современных Бенина и Того. Тогда город Вида был одним из центров работорговли. Миллионы рабов, исповедующих вуду, везли эту религию с собой в Новый Свет. Сегодня в мире насчитывается около 50 миллионов последователей вуду.