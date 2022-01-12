Извержение вулкана Вулф: лава приближается к домам

На крупнейшем из Галапагосских островов продолжается извержение вулкана Вулф. Потоки лавы проходят в стороне от населённых пунктов. По словам смотрителей местного заповедника, уникальной популяции розовых игуан, обитающих на острове, извержение также не угрожает.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Институте геофизики Эквадора сообщили, что облака газа и пепла поднимались на высоту до 3,8 тысячи метров.

Вулкан Вулф, расположенный в северной части крупнейшего в архипелаге острова Исабела, в предыдущий раз извергался семь лет назад. До этого он "спал" более 30 лет.