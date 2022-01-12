Для кого "омикрон" наиболее опасен?

Наибольшую опасность штамм коронавируса Омикрон представляет для невакцинированных, пожилых людей, а также тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, для невакцинированных заражение новым штаммом представляет большую угрозу здоровью и жизни. В то же время, те, кто получил дозу вакцины, обычно переносят коронавирус в легкой форме.

"Люди должны действительно серьезно рассмотреть необходимость прививки", - подчеркнул Райан.

Он отметил, что последствия вирусных инфекций часто зависят от исходного состояния здоровья человека, в том числе от того, насколько сильна его иммунная система. Например, заболевание диабетом снижает способность организма противостоять вирусу.

В свою очередь глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове подчеркнула, что по данным ВОЗ, смертность при заражении Омикроном увеличивается с возрастом больного.

"У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти", - рассказала Керкхове.

Вместе с тем она отметила, что по сравнению со штаммом Дельта, от Омикрона умирает меньшая доля людей и в целом риск серьезного течения заболевания и госпитализации ниже, а также добавила, что новый штамм все же нельзя считать "несерьезной угрозой".