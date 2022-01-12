Под Киевом авто влетело в самосвал, есть погибший

В селе Мирное Киевской области на автодороге Н-08 в среду, 11 января, столкнулись легковой автомобиль и самосвал. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По предварительным данным местный водитель самосвала Камаз не предоставил предпочтение в движении легковому авто Volkswagen Passat.

В результате столкновения 36-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия.

По данному факту сотрудниками следственного управления полиции Киевской оласти возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.