Кремль объяснил сроки вывода войск ОДКБ из Казахстана

Миротворческая миссия ОДКБ не была развернута в Казахстане за один день, поэтому и ее вывод будет происходить не одномоментно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Пескова спросили, почему миротворцев ОДКБ выводят так долго, хотя вводили их быстро.

"Почему десять дней, а не один - собственно за один день миссия не была развернута. Она развертывалась в течение определенного количества дней, но в данном случае это все координируется ОДКБ", - сказал пресс-секретарь.

На вопрос, почему российский миротворческий контингент покинет Казахстан последним, он ответил, что "это решает ОДКБ".

Пескова также спросили, останется ли усиленная охрана космодрома Байконур. "Охрана осуществляется российскими специалистами. Также, конечно, в первую очередь казахстанскими правоохранительными специалистами", - сказал он.