На Ким Кардашьян заведено дело - крупное мошенничество в США

На армянскую порнозвезду Ким Кардашьян завели дело о мошенничестве с криптовалютой EthereumMax.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исковое заявление, которое было подано в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии.

Ее обвиняют в "ложных или вводящих в заблуждение заявлениях об EthereumMax" с помощью рекламы. Кроме них в число ответчиков вошли соучредители компании и ряд бизнесменов.

Истцы считают, что эта криптовалюта - "спекулятивный цифровой токен, созданный таинственной группой разработчиков". По их словам, знаменитости советовали своим подписчикам в социальных сетях покупать криптовалюту, чтобы продать ее после резкого повышения цены.