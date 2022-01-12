Пляски на костях: армянские чиновники справят пышные свадьбы в Европе

Пока Армения бросает своих военнослужащих на убой, совершая провокации на границе с Азербайджаном, ее чиновники готовятся справить пышные свадьбы в Европе.

Как отмечают армянские СМИ, у правительства Никола Пашиняна не было недостатка в веселье даже после 44-дневной войны, передает Day.Az. И после позорного поражения Пашинян и его команда организуют свои каникулы на греческом острове Миконос,

По информации СМИ, власти готовятся к двум роскошным свадьбам. Первая свадьба - министра обороны Сурена Папикяна. Пресса писала, что у него есть избранница и министр собирается жениться, а свадьба состоится в этом месяце.

Сын Никола Пашиняна Ашот также собирается обзавестись семьей. Конкретной информации о дате его свадебной церемонии нет, но, по всей вероятности, ждать придется недолго.

Также сообщается, что власти собираются использовать данное обстоятельство и собрать дивиденды, проинформировав через свои СМИ общественность, особенно родителей погибших солдат, что их сыновья погибли не зря, жизнь продолжается, а Папикян и Ашотик женятся, чтобы родилось новое поколение, и нация процветала.