Канцлер Германии о переговорах России и НАТО

Переговоры между Россией и странами Запада в различных форматах стали возможны благодаря работе внешнеполитического ведомства Германии и других стран. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Одним из следствий (внешнеполитической деятельности кабмина ФРГ) стало то, что - и не только благодаря нашим усилиям, но и многих других, - механизмы приведены в движение, что есть множество уровней переговоров, и это хороший прогресс", - сказал канцлер Германии, напомнив, что проводил в Брюсселе встречу с лидерами Франции и Украины (участниками "нормандской четверки").

По его словам, необходимо и дальше проводить подобные переговоры.

"Важной целью является, наряду с форматами, которые сейчас есть - стратегический диалог между США и Россией в Швейцарии, проходящая сейчас встреча НАТО - РФ, - также вступить в диалог в формате ОБСЕ, но и "нормандском формате", чтобы была возможность реализовать зафиксированные решения ради необходимого прогресса", - отметил Шольц.

12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоялась первое за 2,5 года заседание Совета Россия - НАТО. Встреча пролилась около четырех часов. В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал на встрече генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.